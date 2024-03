Focus su presente e futuro della scuola

EMPOLI

Domani alle 18.30 alla libreria La San Paolo di Empoli, in via del Giglio, a finire sotto la lente di ingrandimento sarà il mondo dell’istruzione. Un focus sullo stato di salute del sistema scolastico italiano grazie alla presentazione del libro “Non sparate sulla scuola“ di Gianna Fregonara (nella foto) e Orsola Riva. Se viene giudicata con il metro dei test Invalsi e delle altre rilevazioni internazionali c’è ancora molta strada da fare, eppure la scuola italiana resta più che competitiva con il sistema privato, che in altri Paesi invece ha preso il sopravvento. Però negli ultimi decenni si sono perse molte occasioni per rinnovarla, le sue qualità oggi non bastano più a preparare gli studenti alle sfide dei prossimi decenni ed è minacciata dal calo demografico (le proiezioni indicano che tra meno di vent’anni anche all’università ci saranno 78.000 matricole e 390.000 iscritti in meno). Ma quel è la missione della scuola nella società del futuro prossimo, anzi del nostro presente? Gianna Fregonara e Orsola Riva, giornaliste del settore Scuola e Università del Corriere della sera, sono le autrici di un’inchiesta convincente, documentata e “affettuosa” sulla scuola di oggi, con le sue eccellenze e le sue contraddizioni: analizzano dati, intervistano esperti, forniscono esempi, provano a sfatare pregiudizi e luoghi comuni. Modera l’incontro la sindaca di Empoli Brenda Barnini.