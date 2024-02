Flussi migratori in crescita: "Serve un nuovo sistema"

Per capire meglio ciò che è successo ieri a Castelfiorentino, il sindaco Alessio Falorni fa alcune premesse: "Non è una questione di colore politico, né di sterili polemiche sull’immigrazione, tanto meno una questione di da dove si arriva". Qual è allora il punto? Sta nella legge, che dovrà essere più chiara. Urge in sostanza, secondo lui, una revisione delle regole in materia anagrafica di chi arriva in un determinato territorio. Come? "Comunicare ufficialmente non solo quando si arriva, ma anche quando lo si lascia", dice. La riunione che si è tenuta ieri a Castelfiorentino tra anagrafe, Urp del Comune e polizia municipale, e ovviamente il primo cittadino, è stata infatti indetta "per alcune anomalie di arrivi nella nostra Castelfiorentino". Parole di Falorni. Storicamente, la Valdelsa è approdo di tanti migranti. Ci si registra facilmente sul territorio. Quando si va via, invece, la ‘registrazione’ o cancellazione dall’anagrafe è assai più complessa. Risultato: si rischia di non avere più il polso della situazione, anche semplicemente per prendere alcune decisioni. "In particolare, da inizio 2024 – afferma Falorni – sono aumentati in modo ’abnorme’ (qualche decina di unità, ma su nuclei piuttosto piccoli di base) gli ospiti di alcune nazionalità asiatiche e africane, che vengono all’anagrafe a dichiarare questa loro posizione, cosa che gli serve per accedere a uffici e servizi della Questura. Il problema – prosegue il sindaco – è che quando vanno via non sono tenuti a comunicarlo, quindi controllare il territorio e chi vi risiede è davvero complesso".

A Castelfiorentino la cosa è questione a dir poco annosa. Il sindaco teme che vi sia questo andirivieni che, afferma, "potrebbe corrispondere a lavoratori a nero chiamati da connazionali per effettuare lavoro di basso valore aggiunto in settori specifici. "L’inizio di questa catena di irregolarità – prosegue – spesso è procurato da un alloggio, usato come ‘base’ per ospitare connazionali che iniziano le procedure per una residenza più o meno ordinaria in Italia. A volte sono, invece di vendite, semplici affitti, gestiti da privati. Ricordo – aggiunge – a chi indulge in questo tipo di pratiche che si corrono diversi rischi, qualora la polizia municipale verifichi la presenza di irregolari in tali alloggi, fino alla denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina".

Poi la legge: "C’è anche da dire che le attuali norme su questa materia inibiscono uno dei più potenti strumenti che abbiamo per controllare, e cioè la discrezionalità di comportamento delle pubbliche amministrazioni, dovuta alla conoscenza specifica del territorio, e di chi ci circola – conclude Falorni –. Questo è un tema importante per il funzionamento delle comunità territoriali. Lo sarà sempre di più in futuro. Lo stiamo trattando con strumenti davvero inadeguati". Castelfiorentino oggi è al quarto posto percentuale nell’Unione per quota immigrati: il 13,2% di stranieri dopo Empoli, Fucecchio e Cerreto Guidi.

A.C.