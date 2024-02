Firme per piazza Boccaccio. In 175 chiedono la variante

CERTALDO

"La validità della raccolta firme è stata certificata e l’atto sarà quindi discusso in consiglio al più presto". Lo ha affermato Damiano Baldini, consigliere della Lega, a proposito della petizione lanciata dal collega di partito Eliseo Palazzo a nome di tutta la coalizione del centrodestra, con l’obiettivo di chiedere alla giunta Cucini una variante del progetto di riqualificazione del centro urbano attualmente in corso d’opera. Un documento che è stato sottoscritto da 175 cittadini (su un numero minimo di 160 firme richieste, a quanto pare) e che sarà quindi oggetto di discussione in consiglio comunale. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare in questione è oltretutto stata già inserita nell’ordine del giorno della prossima seduta consiliare e salvo eventuali rinvii potrebbe essere discussa già lunedì prossimo.

Qualora la discussione dovesse essere rinviata, piazza Boccaccio dovrebbe comunque rientrare nel dibattito, visto che Emmanuele Nencini e Stefano Giannoni del gruppo misto hanno presentato una mozione dal titolo "Lavori in piazza Boccaccio" (senza dimenticare un’altra mozione firmata dalla Lega che riprende l’argomento della raccolta firme). Il centrodestra aveva in sostanza chiesto di non smantellare l’attuale pavimentazione della piazza, in quanto patrimonio storico architettonico, chiedendo anche la revisione dell’intervento di ripavimentazione su via 2 Giugno in quanto causerebbe a detta degli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia anche "la formazione di isole di calore nei mesi estivi".

"Abbiamo altresì consigliato di utilizzare i materiali già acquisiti per abbellire le strade e le vie limitrofe alla piazza stessa – hanno ribadito gli esponenti del centrodestra - chiedendo che non venga cancellata la percezione visiva della viabilità storica costituita dalla vecchia Ss429 Val d’Elsa, un tracciato che costituisce il primo nucleo di un abitato che si affacciava oltre le mura del castello. Quando c’è la volontà le strade per realizzare un progetto migliore si trovano". E l’amministrazione comunale, che già nelle scorse settimane aveva fornito la propria versione e respinto accuse e considerazioni tramite il sindaco Giacomo Cucini, sarà chiamata a fare il punto.