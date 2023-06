Firmato protocollo Mille Occhi su Firenze e Empoli, Prefetto Ferrandino, "Denunciare e Fidarsi delle Forze dell'Ordine"

EMPOLI

"L’appello che faccio ai cittadini è denunciare prima di tutto e anche fidarsi delle forze dell’ordine, oltre che raccontare e lamentarsi, che è comunque giusto", ha detto il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino ieri, in occasione della firma del protocollo Mille occhi sulla città che ha visto coinvolti i comuni di Firenze e Empoli e gli istituti di vigilanza privata. "Le guardie giurate – ha ripreso il prefetto – faranno attività di formazione perché il ‘fai da te’ non ha mai fatto bene a nessuno. Ci sarà una costante azione di controllo e osservazione del territorio e la comunicazione immediata alle forze di polizia. Si deve far capire alle persone che non sono sole". Il prefetto ha aggiunto che verrà posta attenzione anche al fenomeno della contraffazione e dei rifiuti tessili. "I vantaggi del protocollo sono, in sintesi, un più costante e attento controllo sul territorio".

Il questore Maurizio Auriemma ha poi annunciato che "il 22 giugno ci sarà il primo tavolo tecnico in questura con i componenti dei vari istituti firmatari del protocollo" per pianificare le prime attività da mettere in campo sui territori interessati.