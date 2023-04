"Firenze Estate 21" Il Covid in città Storie e protagonisti

EMPOLI

Venerdì prossimo alle 18.30 la libreria NessunDove in piazza Farinata degli Uberti a Empoli è pronta ad ospitare lo scrittore Michele Baldini, per la presentazione del suo libro "Firenze Estate 21". Il Covid non ha lasciato niente e nessuno immune. A Firenze e dintorni, in un fazzoletto di giorni tra luglio e agosto del 2021, si consumano vite tra il drammatico, il grottesco e un velo di mistero. Protagonista è la città, scandagliata dall’autore samminiatese in ogni suo dettaglio, con la sua bellezza e i suoi controsensi, in cui si inseriscono i tanti personaggi, a partire da una coppia di giovani adulti, Marco e Vittoria, la famiglia di lei e soprattutto sua sorella Lucia, motore della narrazione.

Un racconto in presa diretta brusco, ironico, scorretto, quasi fotografico, di azioni, gesti, pensieri, sentimenti e pettegolezzi, nel solco di una tradizione che dalla "Cronaca Fiorentina" a Pratolini si aggiorna per descrivere la società liquida. L’incontro sarà moderato da Maria Vittoria Minisgallo. Per informazioni è possibile telefonare al numero 351 773 8928 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]