Firenze-Empoli in bici E il traffico si ferma

EMPOLI

Un pizzico di emozione ci sarà. Perché quella di domani sarà la prima Firenze-Empoli senza Renzo Maltinti, scomparso lo scorso autunno al termine di una lunga malattia. La classicissima di apertura del calendario del ciclismo dilettantistico in Toscana era infatti uno dei fiori all’occhiello del patron, una gara che gli eredi hanno voluto fortemente riproporre in memoria e nel segno di una delle colonne dello sport locale e non solo.

Centoquaranta chilometri tra la zona di Firenze e quella empolese, un circuito prestabilito che si ripeterà per sei volte con conclusione prevista in via Carraia. Per questo saranno necessarie delle modifiche temporanee alla viabilità comunale. Si potranno inoltre verificare possibili rallentamenti per chi proviene da Castelfiorentino in direzione Empoli se transita sul vecchio tracciato della 429 tra i centri abitati di Fontanella e Molin Nuovo.

I corridori entreranno in città arrivando da Montelupo Fiorentino, dopodiché lasceranno la Toscoromagnola per svoltare in via Cherubini e raggiungere, attraverso il centro, l’inizio del circuito che si snoderà tra il quartiere di Carraia e le frazioni di Monteboro, Fontanella e Monterappoli. Lungo le strade interessate dalla corsa vige il divieto di sosta e di transito durante l’orario di passaggio dei corridori. L’arrivo è previsto intorno alle 16,30 davanti alla sede dello stabilimento Maltinti, in via Carraia.

Considerando la differenza di orario, non dovrebbe esserci il rischio di una sovrapposizione del traffico con la gara che l’Empoli giocherà col Napoli alle 18. La corsa, nel momento in cui il pubblico comincerà a raggiungere il Castellani, sarà già tutta spostata dall’altra parte della città.