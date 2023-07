FiPiLi, sospiro di sollievo Il cantiere ha le ore contate

Per oltre due mesi era diventato l’incubo dei dannati della FiPiLi. Ma ora il cantiere tra Empoli Centro ed Empoli Est ha i giorni contanti. Anzi, le ore contate. Domani infatti è previsto lo sgombero del cantiere e la riapertura della superstrada a due corsie di marcia in direzione Firenze. L’azienda che sta conducendo i lavori, fa sapere la Città Metropolitana di Firenze, non ha richiesto proroghe all’intervento che si era reso necessario dopo che lo scorso 15 maggio un camion troppo alto aveva urtato e danneggiato il viadotto di Ponzano disintegrando una trave in cemento armato. Una prima ordinanza aveva disposto la chiusura della corsia di marcia fino al 23 giugno, poi c’è stata la proroga fino al 21 luglio. Questa volta, però, i tempi sembrano, ad oggi, essere sufficienti per concludere i lavori. Il condizionale è d’obbligo perché quando si parla di FiPiLi l’imprevisto, purtroppo, è sempre dietro l’angolo.

Nonostante il grande caldo delle ultime settimane, comunque, i lavori non sembrano aver subito ritardi. E ora i pendolari, alle prese con code e disagi ormai quotidiani, possono tirare almeno un sospiro di sollievo. Con il traffico dirottato su una sola corsia si generava il caos specialmente nei giorni da bollino rosso per il rientro dal mare. Anche ieri, nel tratto empolese, si sono verificati rallentamenti sia durante la mattinata (un chilometro di coda per lavori tra Empoli ed Empoli est) sia a metà giornata, stavolta a causa di un veicolo fermo tra San Miniato ed Empoli Ovest, sempre in direzione Firenze. Insomma, un’altra giornata di passione. Adesso la speranza è che i disagi si attenuino. Altri interventi sono andati in scena nella notte e fino alle 6 di stamani, con conseguente chiusura della carreggiata, per consentire il ripristino della pavimentazione stradale, nel tratto tra gli svincoli di Empoli Centro ed Empoli Ovest, in direzione mare.

Nelle ultime settimane il cantiere nel tratto empolese della Firenze-Pisa-Livorno aveva scatenato la polemica politica, con la Città Metropolitana che aveva ribattuto alle critiche specificando di aver agito senza "alcuna lentezza o superficialità, ma con senso di responsabilità e rapidità di azione in termini di risposta progettuale orientata a un risultato concreto: la riapertura a due corsie il prima posiibile e in condizioni di sicurezza". E ora il traguardo sembra essere davvero vicino.