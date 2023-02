Incidente oggi in FiPiLi, camion ribaltato e tratto chiuso a Empoli: traffico nel caos

Camion ribaltato in Fipili, lunghe code a Empoli direzione Firenze

Empoli, 22 febbraio 2023 – Ennesima mattina di disagi per gli automobilisti della FiPiLi. Stamani si è verificato un brutto incidente intorno alle ore 05:30: un camion dei rifiuti si è ribaltato tra l’uscita di Montelupo e Ginestra, in direzione Firenze. Subito il traffico è andato nel caos, e lunghe code (4 km alle ore 07) si sono registrate tra Empoli est e Ginestra Fiorentina, in direzione Firenze. Poco dopo l’incidente, è stato chiuso il tratto tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, verso Firenze. Code e rallentamenti si sono registrati anche in carreggiata opposta tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino.

Il camion, che era senza carico, si è ribaltato tra la corsia di marcia e quella di sorpasso, e secondo quanto appreso, le operazioni di rimozione non sono semplici. La protezione civile della città metropolitana di Firenze ha fatto sapere intorno alle ore 08 che è arrivata la gru per rimuovere il mezzo pesante incidentato. I tempi stimati per il ripristino della viabilità sono stimati superiori all’ora. Alle ore 09:30, dopo oltre due ore dall’incidente, la coda è in calo a 6 km tra San Miniato e Empoli est in direzione Firenze.