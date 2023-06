FiPiLi, ennesimo caos: incidente con due feriti. Coda di 9 chilometri. E il cantiere va avanti

Empoli, 28 giugno 2023 – Un’altra mattinata da bollino rosso in Fi-Pi-Li. A seguito di un incidente avvenuto tra le uscite di San Miniato e Empoli Ovest, in direzione Firenze, si è creata una lunga coda che nella punta massima ha raggiunto i nove chilometri.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, di cui un ventenne trasferito in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Lo scontro si è verificato intorno alle 8.30 di ieri mattina con un’auto che si è ribaltata. Per liberare la carreggiata dai veicoli e ripristinare le condizioni di sicurezza ci sono volute circa un paio di ore. Ma le code si sono create anche sulla carreggiata opposta, per i curiosi che si sono fermati a vedere la carambola. Poco prima delle 12 la fila era smaltita e il traffico è tornato regolare.

Per gli automobilisti che si trovano a percorrere la strada di grande comunicazione non sarà un’estate semplice, tra incidenti che purtroppo possono accadere in ogni momento della giornata e cantieri che vanno a rilento.

A puntare il dito contro i cantieri lumaca è il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Anche l’estate iniziata da pochi giorni sarà l’ennesima estate con automobilisti in coda sotto il sole sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno – mette in guardia Stella –. Infatti, il termine per la riapertura della corsia di marcia tra Empoli centro ed Empoli est in direzione Firenze, è stato posticipato di un mese, al 21 luglio prossimo. Ci chiediamo come sia possibile che mai, da anni, il cronoprogramma dei lavori sulla Fi-Pi-Li venga rispettato. Qualcuno dovrebbe dare una spiegazione, invece di rimandare continuamente le cause all’ennesimo problema tecnico insorto. Ci chiediamo quando qualcuno si assumerà delle responsabilità per tutti i disagi che da anni vengono inflitti agli utenti della superstrada".

Il consigliere azzurro ripercorre le tappe della vicenda che hanno portato alla necessità dell’ennesimo cantiere in Fi-Pi-Li.

«La corsia di marcia - ricorda Stella - era stata chiusa in seguito al danno causato da un camion, che oltre un mese fa ha urtato una trave del sottovia della superstrada nel quartiere di Ponzano. Ci dicono che il tempo trascorso dai danni dello scorso 15 maggio è stato impiegato per le attività di analisi, valutazione e progettazione di misure di allestimento del cantiere. Si tratta di ben cinque settimane soltanto per le fasi di analisi e progettazione, ci domandiamo con quali metodi e quali sistemi si stia affrontando la questione dei cantieri sulla Fi-Pi-Li. Nel ringraziare per l’ennesima estate di code che saranno costretti a subire turisti e pendolari – chiosa il capogruppo di Forza Italia – ci auguriamo che non si senta più parlare del pedaggio per tir sulla superstrada, prospettato a più riprese dalla Regione Toscana".