“Corsia chiusa in FiPiLi, un calvario continuo". E all’orizzonte c’è la proroga dei lavori

Empoli, 21 giugno 2023 – I lavori stanno facendo tribolare migliaia di automobilisti. E pensare che la prospettiva era quella di un’estate in FiPiLi libera dai cantieri. E invece ecco materializzarsi l’imprevisto, con un camion che lo scorso 15 maggio ha urtato e danneggiato una delle travi di un sottovia della superstrada. Risultato: corsia di marcia verso Firenze chiusa tra Empoli ed Empoli Est per questioni di sicurezza, cantiere in corso da oltre un mese e inevitabile caos per il traffico.

Le ultime piogge probabilmente non hanno aiutato lo svolgimento dei lavori tant’è che Global Service, che gestisce la manutenzione della FiPiLi, nella sua comunicazione del 9 giugno, aveva già lasciato intendere che la fine del cantiere non è imminente e che anzi "si prevede la proroga oltre al 23 giugno della chiusura della corsia di marcia sul tratto stradale che ricomprende il viadotto di Ponzano". Ad accendere i riflettori sul caso è Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale toscano. "Per la stagione estiva la Regione ha deciso di fermare i cantieri sulla FiPiLi, purtroppo riscontriamo che una corsia è inagibile da diverse settimane tra Empoli ed Empoli Est (chilometro 26 in direzione di Firenze)", dice Torselli che poi pone l’accento sui disagi: "Ogni giorno è un calvario andare da Livorno a Firenze – continua – La situazione della FiPiLi è inaccettabile, è un’arteria progettata male e realizzata ancora peggio. Ci auguriamo che con Toscana Strade possa migliorare la situazione ma non siamo molto fiduciosi".