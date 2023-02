FiPiLi, cantiere ancora in stand by. Non c’è una data per la ripresa

Empoli, 11 febbraio 2023 - Se lunedì prossimo prenderanno il via i lavori di risanamento acustico e quelli per la corsia d’emergenza nel tratto della FiPiLi in prossimità dello svincolo del casello A1 Firenze-Scandicci, nulla ancora si sa della ripresa del cantiere fra Montelupo Fiorentino e Empoli. I lavori erano stati interrotti prima di Natale proprio per non intralciare il traffico nel periodo delle festività. Ma sarebbero poi dovuti ripartire lunedì 9 gennaio. Gli operai però non sono ancora tornati al lavoro. La Regione ha fatto sapere che la momentanea interruzione era dovuta alla necessità di effettuare una serie di verifiche tecniche e finanziare a causa dell’aumento dei costi dei materiali. Ad oggi non c’è ancora una data ufficiale sulla ripresa del cantiere, che comunque, fanno sapere sempre dalla Regione, si apprestava alla sua conclusione. Il grosso dell’intervento era stato realizzato. Restava da mettere mano su circa trecento metri di strada. Il cantiere nel tratto Montelupo Fiorentino–Empoli è comunque svincolato da quello in partenza lunedì nei pressi dello svincolo dell’autostrada A1.

I lavori, in questo caso, andranno avanti fino a giugno per un importo di 3,8milioni di euro di euro di finanziamenti regionali . Il tratto interessato è lungo circa 1,2 chilometri. Dalla Regione specificano che sarà un cantiere agile progettato in modo innovativo senza chiusure alternate delle corsie di marcia e di sorpasso per evitare l’imbuto dell’unica corsia che poi è quella che crea gli ingorghi.