Fiorentina al Castellani Nasce un nuovo fronte "La soluzione? È a metà Sì alle gare di Coppa"

di Tommaso Carmignani

E se la Fiorentina, a Empoli, non giocasse tutte le partite ma soltanto qualcuna? Magari le primissime di campionato, oppure, ancora meglio, la Coppa Italia. E’ la posizione dell’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Antonio Ponzo Pellegrini, un’opinione non banale perché il titolare di uno degli uffici più importanti di via del Papa non è soltanto uno di quelli maggiormente interessati da un eventuale arrivo in massa dei tifosi viola al Castellani, ma è anche uno degli esponenti locali di punta del partito di Azione.

Nei giorni scorsi, una nota del movimento guidato da Carlo Calenda aveva offerto un punto di vista un po’ diverso rispetto a quello condiviso dalla sindaca Brenda Barnini (e quindi dal Partito Democratico, almeno quello di governo) e da alcuni esponenti del centrodestra, come il portavoce di Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa, Federico Pavese. I rappresentanti di Azione, partito di cui fa parte anche Ponzo Pellegrini, avevano rigettato l’idea del "no a prescindere", ponendo una serie di interrogativi sugli eventuali risvolti positivi che l’arrivo della Fiorentina a Empoli potrebbe portare.

I viola, nelle stagioni 202425 e 202526, saranno costretti a giocare ‘in trasferta’ anche le gare casalinghe perché il Franchi sarà interessato dai lavori di rifacimento. "Uno potrebbe anche dire ‘va bene’, ma solo a determinate condizioni e a fronte di un riconoscimento economico importante. Potremmo ad esempio pensare alle gare di Coppa Italia – dice Ponzo Pellegrini – che sono episodiche, diradate nel tempo e soprattutto non comportano la presenza di un pubblico così massiccio come in campionato. Oppure, in alternativa, si potrebbe pensare a due o tre gare. Dire no anche a questo, senza analizzare la situazione, lo ritengo sbagliato".

Quando si parla però di due interi campionati, che poi sarebbe la necessità della società viola, anche Ponzo Pellegrini si allontana dalla visione di Azione e si sposta decisamente più in sintonia con quanto ripetuto a gran voce dal sindaco Barnini. "Empoli non sarebbe in grado di sostenerlo, questa è la realtà. Perché impegnarsi e ragionare su come poter dare una mano va anche bene, ma se si tratta di ospitare la Fiorentina per un intero campionato – sostiene l’assessore - la verità è che non ci sono le condizioni. Il quartiere è stressato dallo stadio e altri eventi, come il Beat, il mercato e il Luna Park". Più in generale, si tratta di un problema che spetta a Firenze dover risolvere. "Forse dovevano studiarla in un altro modo, questo va un po’ detto. Sicuramente – conclude Ponzo – non possiamo pensare di far sostenere questo stress a Serravalle. Ragioniamone sì, ma a certe condizioni. E con le dovute compensazioni economiche".

Ma va registrato che ieri, in tema di fondi del Pnrr, la Commissione europea ha contestato, fra gli altri, l’ammissibilità degli interventi relativi al ‘Bosco dello Sport’ di Venezia e, appunto, allo stadio di Firenze. Il governo ha assicurato che fornirà ulteriori elementi a sostegno degli interventi. Ma niente ora è certo.