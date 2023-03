"Finti dipendenti di consorzi luce e gas, attenzione alle truffe"

I falsi addetti si fanno vivi anche per telefono. E sono allo stesso modo un pericolo. Il Comune di Fucecchio, tramite la propria pagina Facebook, rilancia l’appello della Regione Toscana a prestare la massima attenzione. La Regione, infatti, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, ha invitato a fare attenzione a telefonate provenienti da cellulare effettuate da persone che si spacciano per dipendenti di "enti regionali" o "consorzi luce e gas della Regione Toscana" promuovendo contratti. Si tratta di pericolose esche.

Da qui la raccomandazione a non aderire ad alcuna tipologia di offerta, allo stesso tempo, a segnalare immediatamente l’accaduto agli uffici preposti: 800 860070 (numero verde, da fisso) oppure 055 4385920 (da cellulare). Stessa attenzione deve essere presentata a chi, qualificandosi come addetto, si presenta alla porta e chiede di entrare nelle abitazioni per riscuotere fatture o controllare improvvisamente un guasto.