Fine del Ramadan e polemiche. In 300 al palazzetto dello sport: "Integrazione unica strada"

"Abbiamo sempre concesso gli spazi per celebrare la fine del Ramadan, anche grazie all’associazione Multietnica, affinché la preghiera si potesse tenere ogni anno. Ho voluto portare il mio ringraziamento anche alla comunità per l’aiuto e l’amicizia che ho ricevuto in questi anni da amministratore". Il sindaco Alessio Falorni ha così commentato la sua presenza al palasport, dove circa 300 musulmani si sono radunati per celebrare il termine del periodo di digiuno imposto dal Ramadan. Uomini e donne di fede islamica originari del Marocco, del Pakistan, della Nigeria (e non solo) ma residenti a Castello e nei Comuni limitrofi hanno pregato insieme, per una giornata tuttavia non esente da polemiche.

Alcuni cittadini hanno fatto notare come le donne partecipanti fossero state sistemate in uno spazio appositamente delimitato. "Abbiamo fatto un patto con la comunità islamica volto a favorire il lavoro comune per superare determinate abitudini, aumentare il senso civico e favorire l’integrazione – ha assicurato Falorni, replicando ai detrattori – in quella platea c’erano famiglie che fanno parte di Castelfiorentino. Quello dell’immigrazione è un tema mondiale e non mi sembra con questo governo sia diminuita. L’integrazione è l’unica strada da seguire, sotto la cornice della Costituzione".

"Ognuno ha diritto di professare la propria religione – ha attaccato la capogruppo della Lega, Susi Giglioli – ma parlare di integrazione in merito a una celebrazione che chiaramente emargina la donna è in contrasto con i nostri diritti sociali e democratici. Mi risulta poi che nel recente passato l’utilizzo del palazzetto non sempre sia stato concesso con facilità. Nemmeno per iniziative di beneficenza".