"Finalmente ci prendono sul serio". Bagnoli invita ad alzare il ’volume’

EMPOLI

Non una semplice partita. La gara tra Empoli e Fiorentina è sempre stata contraddistinta da una grande rivalità tra le due squadre e le due tifoserie. Almeno dal lato empolese, perché in verità nel capoluogo si è più volte teso a sminuire questo campanilismo. "Se da Firenze sono pronti ad arrivare in quattro mila vuol dire che finalmente hanno capito anche loro il valore di questo derby e quello che può lasciare in dote – commenta Athos Bagnoli, presidente dell’Unione Clubs Azzurri –. Questo appuntamento inizialmente lo snobbavano, ma questa volta penso che sarà preso molto sul serio anche da loro. Al di là di tutto, però, per noi tifosi sarà un’occasione bellissima".

L’alta affluenza dei tifosi gigliati è favorita anche da un prezzo del biglietto decisamente popolare. "D’altra parte il Presidente gli ha fatto dei prezzi anche agevolati per venire in gran numero – spiega Athos – perché venticinque euro è una cifra buona per le trasferte e quindi si spera che possa essere davvero un’ottima festa per tutti". Proprio in quest’ottica Bagnoli fa un appello ai tifosi azzurri, chiamati in massa a sostenere la squadra. "Abbiamo bisogno di tutti per riempire lo stadio e per incitare la squadra. Oltre ad avere uno stadio stracolmo abbiamo anche la necessità di avere dei tifosi ‘molto urlanti’ per poter spingere gli undici schierati in campo da Davide Nicola – conclude il presidente dell’Unione Clubs Azzurri –. Grazie a voi e ai cori della Maratona Inferiore i calciatori in campo sono sicuro che riusciranno a dare ancora quel qualcosa in più per portare a compimento nel migliore dei modi la gara contro la Fiorentina. Noi puntiamo veramente a fare risultato, perché ne abbiamo bisogno. O vittoria o pareggio va bene comunque, l’importante è riuscire a portare a casa dei punti".

Già nei giorni scorsi, intanto, anche sul gruppo social “Tifoso Empoli“ era circolato un messaggi di incitamento a recarsi al Castellani-Computer Gross Arena per far sentire tutto il proprio sostegno ai ragazzi di Nicola. "Per la partita contro la Fiorentina Tifoso Empoli propone a tutti i tifosi di portare una sciarpa ed una bandiera per colorare la Maratona di azzurro. I ragazzi vanno sostenuti. Tutti in Maratona". Insomma ci si aspetta un Castellani-Computer Gross Arena vestito a festa.

Niccolò Pistolesi