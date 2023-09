"Filippo Lippi in Valdelsa: Montespertoli ospita i nuovi eventi"

Uffizi Diffusi scalda i motori per l’autunno. Il Comune di Montespertoli annuncia un calendario di eventi eccezionali per i prossimi mesi, in concomitanza con la prestigiosa mostra “Filippo Lippi in Valdelsa” del progetto Terre degli Uffizi. Progetto ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Ecco tutte le iniziative di settembre: il 23 alle 16 conferenza su “Filippo Lippi – La predella come spazio narrativo nella chiesa” a cura di Cecilia Frosinini, storica dell’arte e restauratrice al Museo d’Arte Sacra di Montespertoli. Domenica 24 settembre: alle 9 passeggiata con bicicletta assistita tra Montespertoli e Montelupo Fiorentino alla scoperta delle due mostre Terre degli Uffizi. Il 30 settembre: intera giornata “Sulle tracce di Filippo Lippi in Toscana”, visita al Museo Civico e al Duomo di Prato (che ospita fondamentali opere del mastro del Rinascimento fiorentino). Nei giorni 17, 23, 24 e 30 settembre sono organizzate delle visita guidate gratuite alla mostra Terre degli Uffizi rivolta ai soci Unicoop di Firenze. Questo calendario collaterale, ricco e diversificato, - si spiega dal Comune - rende la mostra “Filippo Lippi in Valdelsa” non solo un’occasione straordinaria per ammirare capolavori d’arte all’interno del piccolo museo montespertolese, ma anche un’opportunità unica per immergersi nell’arte, nella cultura e nella storia rinascimentale Toscana. Per ulteriori informazioni e prenotare i posti, contattare il numero 0571.600255 o scrivere a [email protected].