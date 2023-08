Fiera del Disco Meraviglie fra vinili e cd

Dal nuovo all’usato, senza trascurare le perle rare, i pezzi da collezione e gli introvabili. La terza Fiera del Disco, dedicata a cd e pezzi in vinile, è pronta a sbarcare a Empoli, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di collezionismo, dischi in vinile, appunto, e buona musica. Aspettando di svelare il programma completo del Beat Festival, ecco la prima chicca. Un ritorno gradito che fa da cornice all’appuntamento musicale più atteso dell’estate empolese. La Fiera del Disco si svolgerà a partire da giovedì 24 e andrà avanti fino a domenica 27 agosto, in occasione del primo fine settimana del Beat, il più grande festival toscano dedicato alla musica, allo street food e al divertimento.

Nello spazio allestito, curiosi, appassionati, collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi quattro giornate gratuite, un viaggio attraverso la magia dei mix, dei cd, dei dvd e del vinile a 33, 45 e 78 giri. Lo stand sarà aperto al pubblico dalle 17 alle 1 di notte all’interno del Parco di Serravalle a Empoli e chiunque si recherà al parco con mezzi propri avrà la possibilità di usare l’ampio parcheggio (anch’esso gratuito) disponibile.

I visitatori occasionali e gli appassionati potranno curiosare tra le diverse proposte di espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati dagli organizzatori. Non mancheranno espositori specializzati in tutti i generi musicali: per una full immersion tra metal, punk, psichedelica, folk, ma anche funky, rock, soul e disco dance, passando per la progressive, l’hip-hop ed il jazz. Ampio spazio sarà riservato anche alla musica classica e al cantautorato italiano.

Chi avrà voglia di andare a caccia di gadget e curiosità potrà scovare stampe musicali, poster e custodie dedicate. Il merito di aver organizzato la manifestazione va a Ernyaldisko, realtà nata nel 2005 a Genova, e diventata negli anni progetto culturale itinerante in tutta Italia. Anche a Empoli, dunque, nelle giornate della Fiera del Disco si potranno acquistare, scambiare e vendere dischi, incontrando persone che condividono la stessa grande passione per la musica.