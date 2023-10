Fidapa, nuova presidente. Ecco le prossime sfide

Imprenditoria femminile e cultura. La sezione empolese della Fidapa Bpw Italy ha una nuova presidente. E’ Lucia Ceccanti, eletta per il biennio 2023-2025 e subentrata a Benedetta Taddei nel corso della tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne, che si è svolta nei locali di ’Donna Riccarda’, a Empoli. "Prendo il testimone da Benedetta con un po’ di emozione - ha commentato Lucia Ceccanti - Sarà mia cura proseguire il lavoro sul tema dell’empolesità, da lei avviato, con gli incontri di gemellaggio con Trieste e Berlino nel nome di Ferruccio Busoni. Nel 2024 sono in programma eventi significativi, dedicati all’imprenditoria femminile anche in ambito artistico, alla donna e sicurezza nei luoghi di lavoro, e ai grandi temi della cultura e dell’attualità". Nuova anche la squadra guidata da Ceccanti, che sarà affiancata da Barbara Zari, in qualità di vice presidente, da Carla Mancioli, segretaria, da Lina Fatima Franco, tesoriera, da Benedetta Taddei, past president e dalla segretaria esecutiva Cristina Marconi.

Le consigliere elette del direttivo sono Daniela Berti, Deanna Cei, Alessandra Guidi, Benedetta Marmugi, Morena Rinaldi, Patrizia Sani. Si aggiungono la socia Young Simona Rosati, e le componenti del Gruppo di studio su Arte e Cultura, di cui fanno parte anche Maria Antonietta Cruciata e Giulia Taddei. Maria Cira D’Antuono, Imiliana Macchi e Maristella Viti, le nuove revisore dei conti.