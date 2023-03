Fibromialgia, sostegno alla ricerca

EMPOLI

Uno spettacolo musicale per sostenere la ricerca scientifica per la fibromialgia. Si svolgerà sabato prossimo (11 marzo) alle 21 al teatro Il Momento a Empoli. Ad organizzarlo è l’associazione Odv Algea - Fibromialgia e dolore cronico. Sul palco si esibiranno la Discover music band e la Compagnia Bella con la partecipazine di Benedetta Giuntini e l’intervento dei The Doc Brothers. La regia dello spettacolo, dal titolo "Insieme per la ricerca", è di Beatrice Lisi. Si tratta di un’occasione per passare una serata in allegria con della buona musica e per sostenere il progetto di ricerca sulla fibromialgia. La sindrome fibromialgica è una forma di dolore muscoloscheletrico (muscoli, tendini, ligamenti) cronico, diffuso, spesso associato a stanchezza (astenia), mal di testa (cefalea), insonnia, disturbi di memoria e concentrazione. Possono associarsi anche dolori addominali, dolori mestruali (dismenorrea), sindrome delle gambe senza riposo, formicolii (parestesie) e altri sintomi che possono rendere complessa la diagnosi. La fibromialgia non è rara: interessa il 2-4% delle popolazione, in prevalenza donne e incide sulla qualità della vita. Qual è la causa della fibromialgia? Al momento non ci sono certezze, ecco perché serve la ricerca.