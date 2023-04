Fibra ottica, proseguono i lavori Possibili disagi fino ad agosto

EMPOLI

Proseguono gli interventi per la posa della fibra ottica necessaria al funzionamento della banda ultra larga in città. Un investimento per il quale l’amministrazione comunale si sta impegnando ormai da anni e che andrà quindi avanti anche nei prossimi mesi. Fino al 31 luglio è infatti in vigore un’ordinanza che prevede il temporaneo divieto di sosta in tutte quelle strade che saranno via via interessate dai cantieri. Gli operai sono quelli di Open Fiber, la ditta che si sta occupando della posa dell’infrastruttura. I disagi per la circolazione potrebbero quindi andare avanti fino all’estate e non è escluso che in alcune aree risulti anche necessario istituire un senso unico alternato per consentire l’allestimento del cantiere.