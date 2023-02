Fibra ottica e lavori Il cantiere si sposta in via della Concia

Prosegue il piano avviato nella primavera scorsa grazie al quale Fucecchio sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia di ultima generazione, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 8.100 unità immobiliari. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione,

Per consentire i lavori di posa della fibra ottica, il tratto arginale di Via della Concia, compreso tra Via di Saettino e Via Papa Giovanni XXIII, resterà chiuso al traffico da mercoledì 22 a domenica 26 febbraio compresi. L’accesso al tratto interdetto sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso che potranno entrare in Via della Concia da Piazza Salvo d’Acquisto - Via Roma - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’accesso sarà regolato 24 ore su 24 da movieri o impianto semaforico.