Fibra ottica bloccata dal prefisso Lo strano caso di Poppiano La connessione arriva solo a metà

Quando la linea sottile delle "sliding doors" (per citare il celebre film del 1998) corre lungo… il filo del prefisso. Oggigiorno si parla di fibra ottica ed il problema - tipico da storia d’Italia - riguarda il villaggio di Poppiano, nel comune di Montespertoli. Patria nel ‘500 di Francesco Guicciardini che, appunto, molte di queste cose surreali le aveva già capite a suo tempo e scritte nella sua Storia d’Italia. Ma veniamo al luglio 2023: a metterle nero su bianco è oggi direttamente il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, spiegando quello che nell’era moderna può ancora capitare.

"Nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino – ho scritto l’ennesima comunicazione alla Regione Toscana per rappresentare lo stato di problematicità che sta raggiungendo la situazione ‘connessione fibra ottica’ nella località di Poppiano. Quella frazione, per motivi storici – entra nel dettaglio il sindaco – ha in parte utenze con il prefisso 055 (area fiorentina) e in parte il prefisso 0571 (area empolese), questo ha comportato una gestione diversificata degli interventi sulla fibra. Le utenze con lo 0571 hanno beneficiato di alcuni interventi di Tim mentre le utenze sullo 055 sono ferme al palo. Le ultime informazioni che sono in possesso del Comune è che i lavori non sono stati ancora pianificati ma che sono previsti nel bando di gara “Italia 1 giga“, vinto da Open Fiber nel 2022".

Ebbene, le informazioni in possesso del Comune di fermano qui. Quando partiranno i lavori e quanto dureranno è ancora avvolto da mistero. "Da ormai due anni - riprende il sindaco - le uniche informazioni che ci arrivano sono che l’intervento è dentro a questo bando ma che non sappiamo quando inizieranno i lavori. Il divario tra i cittadini serviti dalla fibra FTTH (quella per intendersi che arriva fino a ridosso delle abitazioni) e quelli che ancora aspettano questo intervento o che aspettano almeno una connessione decente sta diventando sempre più grande ed ingiustificabile".

La lettera di Mugnaini è a vasto raggio: è stata indirizzata alla Regione, al Governo e al gestore (Open Fiber), "affinché – incalza il sindaco – questi lavori inizino prima possibile". "Solo ricucendo questo divario (che non è il solo nel nostro comune) - conclude Alessio Mugnaini - è possibile garantire ai cittadini gli stessi diritti, ed il diritto ad una connessione dignitosa è uno dei più importanti anche per lo sviluppo economico di un territorio".

