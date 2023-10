Fiascaie e contadini, la vita nell’800

Venerdì alle 21.15 alla biblioteca Perodi, Stefano Romagnoli (secondo da sinistra nella foto) sarà l’ospite degli "Incontri intorno ai libri. Appuntamento con gli scrittori". L’autore presenterà il suo libro "Contadini, fiascaie, guardie e sacerdoti, vita e società nella Toscana centrale fra Ottocento e Novecento". Una ricerca approfondita per ricostruire la vita dei ceti popolari nell’area empolese e nel medio Valdarno a cavallo fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. Un focus sui rapporti sociali in una piccola comunità in cui i ceti dominanti cercano di far convivere i cambiamenti introdotti dall’industrializzazione con l’armonia sociale del sistema mezzadrile. Dettaglio dopo dettaglio, basandosi su un’ampia ricerca di archivio e documentale, Romagnoli ricostruisce le condizioni materiali di vita e il quadro dei rapporti economici e sociali, soffermandosi sulle tensioni che attraversano la quotidianità delle persone. Stefano Romagnoli, laureato in Storia moderna a Firenze nel 1984 con una tesi sui ceti popolari nell’Empolese alla fine dell’Ottocento, nella vita si è occupato prima di sviluppo economico per un consorzio di aziende della moda e poi di promozione economica e turistica alla Regione Toscana. L’incontro è aperto a tutti.