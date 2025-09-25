“Fiammetta“. Boccaccio e la sua musa

CERTALDO Un omaggio alla musa di Giovanni Boccaccio è il cuore della mostra personale "Fiammetta" di Valentina Palazzari, che sarà inaugurata sabato prossimo alle 17 a Palazzo Pretorio a Certaldo Alto. L’esposizione, a cura di Davide Sarchioni, sarà visitabile fino al 26 gennaio 2026 la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio da settembre a ottobre dalle 14.30 alle 19, da novembre a gennaio fino alle 16.30 e il sabato e la domenica fino alle 17.30 (martedì chiuso). Un percorso installativo che innesca riflessioni che intrecciano corpo e architettura, passato e presente, materia e visione, attraverso una pluralità di lavori nati dal confronto diretto con gli ambienti e che si svelano gradualmente ridefinendo gli spazi come luoghi del pensiero. Nota per le grandi installazioni monumentali e prima artista ad aver "interagito" con gli spazi del vestibolo inferiore della Reggia di Caserta, Palazzari prosegue il suo dialogo con il patrimonio italiano attraverso un nuovo progetto artistico che si articola nelle cinque sale del piano nobile di uno dei monumenti più importanti della Toscana. È qui che l’artista, lavorando con materiali desunti prevalentemente dal mondo industriale (reti elettrosaldate, scatolati in ferro, cavi elettrici, plastiche e tondini metallici) realizza grandi installazioni e manufatti che non solo ne esaltano le proprietà fisiche ed estetico-formali, ma li trasformano in esperienze poetiche che si alimentano del rapporto con lo spazio. Al tempo stesso, tessuti di cotone, teli di plastica o rotoli di carta, segnati dal tempo e dalla ruggine, lasciano bruciature e lacerazioni come tracce liriche e drammatiche di un mutamento in atto, restituendo allo sguardo la fragile potenza della materia e il suo continuo trasformarsi. "Fiammetta" è promossa dal Comune di Certaldo nell’ambito della rassegna "CertaldoArte25", dedicata al 650esimo anniversario della morte di Boccaccio, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, ed è organizzata da Exponent in collaborazione con la galleria Sprovieri di Londra e con TerraMedia Aps.