Fiaccolata per la pace dopo un anno di guerra

Ad un anno dallo scoppio della guerra si alza forte il grido di pace. Anche da Empoli. Domani sera, dalle 21, si svolgerà la fiaccolata per la pace in Piazza della Vittoria indetta da Empoli per la Pace dopo dodici mesi esatti dll’inizio del conflitto in Ucraina. Rossano Rossi, empolese, sindacalista, segretario generale Cgil Toscana sarà presente all’evento. Rossi illustra così la posizione della Cgil in merito al conflitto in corso che sta vivendo, peraltro, una nuova fase acuta: "La guerra non si può fermare con la guerra, c’è bisogno di un cessate il fuoco immediato e l’apertura di un negoziato vero con il coinvolgimento delle Nazioni Unite perché sia trovata una soluzione politica al conflitto – sotolinea –. La Cgil ha più volte dichiarato che ripudia la guerra, e ha chiesto con forza e convinzione lo stop all’invio di armi e l’apertura di una conferenza internazionale per la pace che impegni tutti gli Stati al rispetto del diritto internazionale, alla riduzione delle spese militari, all’eliminazione delle armi nucleari a favore di investimenti per combattere le povertà e per garantire un lavoro dignitoso ad ogni persona. Sono le popolazioni civili a pagare il prezzo di questa guerra e delle tante altre dimenticate".

Un appello alla partecipazione e all’apertura di un percorso di pace arriva anche da don Guido Engel: "Non possiamo accettare di parlare di pace e continuare a costruire solo una logica di guerra, come l’unica strada possibile; rispondiamo che noi siamo qui perché sentiamo la responsabilità e l’urgenza di far crescere una nuova generazione di costruttori di pace, fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni persona e popolo", spiega sottolineando "il desiderio di pace e di essere ”fratelli tutti” e con i nostri gesti umani imparare a realizzare la vittoria della pace".