Fiaccolata per la pace Appuntamento in piazza della Vittoria

Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, Empoli torna ad abbracciare le vittime del conflitto con un’iniziativa di solidarietà. Si terrà venerdì 24 febbraio la "Fiaccolata per la Pace" in piazza della Vittoria. L’orario di partenza è alle 21. Prenderanno parte all’evento padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Claudio Martini già presidente della Regione Toscana e senatore attualmente sovrintendente della scuola di musica di Fiesole e Rossano Rossi (nella foto), neo-eletto segretario toscano della Cgil. Per ribadire il no alle armi, l’invito - anche per chi non parteciperà - è quello di accendere una candela.