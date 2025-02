"Fi-Pi-Li strategica per l’economia"

ll sindaco di Castelfranco Fabio Mini ha affrontato una serie di questioni cruciali, portandole all’attenzione di tutti e cercando di proporre una visione per il rilancio del territorio. "La crisi va affrontata su due binari – dice Mini – o meglio da due punti di vista, il primo la questione della tenuta occupazionale, attraverso gli ammortizzatori sociali, che alla fine mi sembra che stiano arrivando. In questo noi amministratori dobbiamo fare pressione sul governo perché li continui a sostenere". nel suo intervento, fra tanti aspetti, il sindaco di Santa Croce Roberto Gianni ha toccato il tema Fi-Pi-Li: "Questa strada va sistemata e migliorata proprio per ridare appetibilità al territorio per investitori e imprese. Non si può pensare che gli imprenditori vengano a investire qui se poi non c’è un sistema di movimentazione delle merci in grado di garantire una mobilità veloce e sicura".