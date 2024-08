Fi-Pi-Li, per lavori al viadotto Ponzano chiusura di una carreggiata tra Empoli centro ed Empoli est

Empoli, 6 agosto 2024 – Per la realizzazione di alcuni lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano sulla Fi-Pi-Li,è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli centro e Empoli est, in direzione Firenze, dalle 21 del 9 agosto alle 6 del 10 agosto. Ad informare gli automobilisti è la Città metropolitana. Inoltre, spiega sempre la nota, è istituito il divieto di transito tra gli svincoli di Empoli centro e Empoli est in direzione Firenze ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, dalle 6 del 10 agosto alle 24 di domenica 11 agosto 2024. La modifica alla viabilità è necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano esattamente al km 24+300.