Festival "La città dei lettori" a Montaione, Giobbe Covatta e le fiabe di Lilith Moscon

“Leggere cambia tutto“ è lo slogan del festival “La città dei lettori“, che nel prossimo week-end farà tappa a Montaione e nelle sue frazioni. Ad aprire la kermesse di questa prima edizione montaionese sarà l’attore, comico e scrittore Giobbe Covatta, che insieme a Gabriele Ametrano condurrà il pubblico fra le sue considerazioni dirompenti ma tremendamente attuali sul cambiamento climatico in corso. L’appuntamento è domani alle 19 alla terrazza del Castello di Castelfalfi.

Sabato alle 17 in piazza della Repubblica a Montaione, invece, ecco la lettura di fiabe di tutti i tempi con Lilith Moscon, mentre alle 18 spazio allo spettacolo “Le donne di Shakespeare“, ideato da Chiara Renzi a cura dell’Associazione Culturale RumorBianc(O), con Alessandra Bedino, Chiara Cappelli, Carlotta Mangione e Letizia Bravieato. Alle 19, poi, ci sarà “Vera Gheno“, in dialogo con Lilith Moscon e Gabriele Ametrano. Infine, domenica al Convento di San Vivaldo sarà organizzata alle 16.30 una visita in bicicletta della Piccola Gerusalemme, con partenza dal Circolo Arci Villamagna.