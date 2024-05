Festival Ipotetico: ecco l’arte dell’unicità

Domani, ore 19, Museo della Ceramica di Montelupo. Cosa rappresentano queste coordinate spazio temporali? L’inizio della tre giorni del secondo Festival Ipotetico - l’arte dell’unicità. Dopo l’inaugurazione nel maggio del 2022 della struttura montelupina e la prima edizione dello scorso anno, Spazio Ipotetico lancia questo secondo appuntamento con workshop, laboratori, eventi e spettacoli che possano mostrare l’unicità e la bellezza delle persone e di progetti da tutta Italia. Tra i principali eventi segnaliamo i cinque spettacoli, a partire da quello di danza intitolato "Però chiamami, movimenti diversi" di domani alle 21.15 al MMAB, a cura della compagnia Xe con la regia di Giulia Ciani. Sabato e domenica alle 18, nel tendone di Spazio Ipotetcio, sarà la volta di "Ipotetico Cabaret", una performance di circo e unicità a cura di Spazio Ipotetico. Sempre nel tendone dell’associazione sabato alle 15 andrà in scena lo spettacolo circense "Trick’n’Trouble" della compagnia duo simmetrica (nella foto), mentre alle 16-30 toccherà alla compagnia del Granmastro con "Scen-sen-so", protagonisti i clown. Infine domenica alle 14.30 sempre all’interno del tendone di Spazio Ipotetico sarà rappresentata "La zanzara Sara" di e con Francesco ed Elisa, una performance di letture e teatro per far riflettere sul fatto che a volte l’apparenza inganna.