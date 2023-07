Festival Bassi Ecco il docufilm di Anna Gasparri

MONTESPERTOLI

La 14esima edizione del Festival Amedeo Bassi ha avuto un grande successo, ma prima di andare in archivio offre ancora due eventi collaterali: le proiezioni di altrettanti docufilm sul tenore montespertolese. Il primo domani alle 21.15 all’Arena Estiva nel giardino della scuola primaria “Machiavelli“, realizzato da Anna Maria Gasparri Rossotto dal titolo “Voce d’acciaio, d’argento e d’oro”, il secondo sabato alle 18 e in replica all 21.15 presso il Centro Culturale “Le Corti”, toccherà invece alla pellicola realizzata da Costantino Maiani dal titolo “Il tenore Amedeo Bassi”.

Per quanto riguarda il primo docufilm, la familiarità di Anna Maria Gasparri con il celebre tenore nasce dall’amicizia con Bassi di suo nonno, che suonava nella banda di Montespertoli. Ma l’amore di Anna Maria per la musica (soprattutto lirica) ha anche una storia sua. Incominciò quando la portarono per la prima volta all’opera, a Roma: era in scena Il barbiere di Siviglia, con la Carosio e Tito Schipa! Poi, da casa, la ragazzina ascoltava la storica trasmissione “Telefono nero e bianco” in cui come presentatore debuttava in Italia un giovanissimo

Mike Buongiorno. "La trasmissione – dice Anna Maria – comprendeva un concorso in cui si poteva esprimere un desiderio. Io vi partecipai e, dopo molte prove, mi giudicarono ammessa. Dissi allora che desideravo conoscere di persona Renata Tebaldi. Di lì a poco lei avrebbe cantato a Napoli ne La forza del destino. Fu la celebre recita del marzo 1958, con Corelli, Bastianini, Christoff: la pelle d’oca solo a pensarci. Mi invitarono a Napoli e conobbi la Tebaldi. Saremmo diventate amiche". Sposata poi con Franco Rossotto, con cui ha condiviso questa passione unita a quella per i viaggi, inizio con lui a seguire la Tebaldi per il mondo. Girando per teatri e camerini Anna Maria Gasparri strinse molte amicizie con altri grandi cantanti e le venne la voglia di approfondire le storie del melodramma e, con una non comune propensione alla ricerca, sfornò preziosi volumi d’arte, corredati di documenti inediti, critiche, ritagli di giornali e un impressionante materiale iconografico.

Carla Casanova