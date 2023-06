Camicie fantasia e la Panda azzurra: Spalletti, che festa a Montaione

Montaione (Firenze), 17 giugno 2023 – E’ un ritrovo di inizio estate che è ormai un classico. Ma quest’anno la festa organizzata dall’ormai non più tecnico del Napoli Luciano Spalletti nella sua tenuta ha avuto un altro sapore.

Quello dello scudetto, quello del tricolore conquistato con la squadra partenopea. Il terzo scudetto che ha fatto (e fa ancora) festeggiare una città intera.

Sembra già passato del tempo dalla conquista del titolo, in realtà solo poche settimane. Il tempo e il calcio corrono veloci, il Napoli avrà come guida tecnica quel Rudi Garcia già visto con la Roma. Per Spalletti c’è un anno sabbatico, come già annunciato.

Un’annata lunga, ricchissima di emozioni e di impegni per il tecnico. Che nella sua tenuta ritrova i sapori di un tempo, in mezzo alle sue piante e ai suoi animali. “La Rimessa Experience” è una struttura ricettiva per chi vuole ricongiungersi con la natura. Un luogo nel quale Spalletti conserva la sua incredibile collezione di maglie e in cui "parla” con i suoi amati animali.

E proprio qui si è svolto il party organizzato dall’allenatore per gli amici. Dress code particolare: camicia hawaiana. Per il resto tanti sorrisi e allegria. E diversi volti noti del calcio. Tra gli altri, l’ex giocatore della Fiorentina Dario Dainelli, adesso produttore di vino. Ma anche l’ex bomber Alberto Gilardino, oltre alla gloria viola Giancarlo Antognoni. Non sono mancati gli ospiti musicali d’eccezione: Edoardo Bennato, ma anche Marco Masini.

Una serata che è scorsa via tra la cena, la musica e i fuochi d’artificio. Sorpresa per gli ospiti sugli ampi prati che circondano la tenuta: c’erano un patino colorato di azzurro con la scritta “Napoli” ma soprattutto una Panda anche questa con i colori azzurri e la scritta, sulla fiancata, “Uomini forti destini forti”, il motto del tecnico che è un po’ la frase dello scudetto.

E il Napoli è stata una “presenza" forte durante tutta la festa. Un legame che, pur se interrotto, non si scioglierà mai quello tra il tecnico e la città. Spalletti ha indossato anche lui una camicia fantasia ma sotto aveva una maglia della squadra partenopea.