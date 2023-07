Festa per il nuovo campo da volley Cresce lo sport nella Buca del Palio

Una festa. E tanti giovani atleti nella Buca del Palio per inaugurare il nuovo campo da volley. Intanto Comune e Consulta dello Sport sono già al lavoro per realizzare un campo da calcetto.

Le ragazze della Pallavolo Fucecchio e della New Volley, i bambini della Folgore Basket e alcuni tesserati del Centro Helios sono stati protagonisti ieri dell’inaugurazione del nuovo campo da pallavolo realizzato nella Buca del Palio dalla Consulta dello Sport di Fucecchio in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il parco dove si corre il Palio delle Contrade sta diventando sempre più un luogo di sport.

Prima la riqualificazione del campo da basket, poi la creazione di un’area fitness grazie al contributo di Round Table 76 San Miniato Fucecchio e adesso il campo da volley. La realizzazione di questi spazi era uno degli obiettivi della neonata Consulta dello Sport e all’inaugurazione lo ha ricordato con orgoglio il presidente Alberto Beconcini. Per l’amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli e l’assessore allo Sport Fabio Gargani che hanno lasciato intendere come, da parte del Comune, ci sia la volontà di proseguire nell’opera di valorizzazione dell’area andando a realizzare altri spazi destinati all’attività sportiva, come ad esempio un campo da calcetto.

"Grazie all’impegno della Consulta dello Sport e alle associazioni – dice il sindaco Spinelli - abbiamo realizzato un bellissimo campo da volley che potrebbe diventare anche da beach volley. Così questo luogo si sta trasformando in uno spazio polifunzionale a disposizione, gratuitamente, di associazioni e cittadini. Lavorare in squadra porta ottimi risultati, e questa ne è la dimostrazione". Anche per l’area fitness, molto apprezzata dai cittadini, ci sono ulteriori possibilità di sviluppo. L’intenzione è quella di ampliarla.