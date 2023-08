Festa di San Rocco Cambia la viabilità

E’ uno degli appuntamenti di forte tradizione dell’estate: Fibbiana si prepara alla processione religiosa della Festa di San Rocco, del 16 agosto. Il corteo si svolgerà la sera, partendo dalla piazza omonima per snodarsi lungo via Giordano Bruno, via della Fonte, via del Piano, via degli Orti, via Ponte Nuovo, fino di nuovo a piazza San Rocco. Occhio alla viabilità, perché il Comune di Montelupo per quella sera - tra le 21.30 e le 23 - ha previsto modifiche al deflusso del traffico. In particolare, lungo le strade del tragitto del corteo sarà del tutto vietata la circolazione delle auto. All’indomani degli anni delle restrizioni, e con la speranza di non doverci tornare, in questo 2023 la Festa di San Rocco a Fibbiana e la sua processione organizzata dalla parrocchia avranno in aggiunta un valore del tutto peculiare. E l’attesa è tanta.