Festa dell’Unità Quattro giorni al parco urbano

L’inizio di giugno porta anche la prima Festa dell’Unità del territorio. Da stasera a domenica nel parco urbano ci sarà spazio per quattro giorni di politica, musica e buona cucina. Si comincia oggi alle 19 con l’apertura ufficiale; alle 21.30 il sindaco Alessio Mugnaini e la giunta parleranno delle politiche per la famiglia, educazione e scuola. Venerdì alle 18.30 ospite della festa sarà il senatore Filippo Sensi, per parlare di comunicazione politica. Alle 22 musica.

Sabato alle 18.30 presentazione del libro ’Lei c’era’ di Carla Paci, con l’autrice e Loredana Pacifici, letture a cura di Giovanna Vannini. Il ricavato dalla vendita dei libri sarà devoluto per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. Alle 20 cena e festa di fine anno della scuola secondaria Renato Fucini di Montespertoli. Alle 22 intrattenimento musicale.

E proprio l’iniziativa alla Fucini ha sollevato la polemica dell’opposizione: "Crediamo – dice Progetto Montespertoli – che collegare l’evento di chiusura dell’anno scolastico di un’istituzione pubblica a una festa di partito sia grave e inaccettabile". Le iniziative proseguono domenica alle 18.30 con ospite Matteo ’Radicchio’ Giannetti per la presentazione del libro ’Rockstar da bar’. Alle 20 si parlerà di ’Sanità e sociale nel nostro territorio, sfide di oggi e opportunità di domani’: partecipano l’assessore regionale Serena Spinelli (nella foto) e il presidente della commissione salute del consiglio regionale Enrico Sostegni. "La festa de l’Unità a Montespertoli è l’occasione giusta per parlare di politica in un contesto meraviglioso", afferma Giacomo Giusti, segretario Pd di Montespertoli.