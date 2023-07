Festa dell’Unità Debutto con Fossi

Da oggi a domenica torna la Festa de l’Unità di Montaione. "Vogliamo che questo sia il luogo in cui sempre di più i montaionesi vengano a confrontarsi sul futuro della loro comunità e del territorio di cui essa fa parte", spiega Giorgio Benassi, segretario Pd locale. Il programma propone subito un incontro al vertice: questa sera alle 21 incontro su “La Toscana che vogliamo” a quale parteciperanno il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, Brenda Barnini, sindaca di Empoli e Laura Rimi, entrambe membri della segreteria regionale del Pd. Domani, alle 18, “Siamo o non siamo un partito femminista?” con Tania Cintelli, Eleonora Caponi e Susanna Cenni. Alle 21.30 laboratorio partecipativo per raccogliere idee e proposte per Montaione. Parteciperanno il sindaco Paolo Pomponi e la giunta comunale.