Festa delle Misericordia Giochi, musica e teatro

La Misericordia fa festa con due giornate all’insegna della convivialità e del divertimento. Un’occasione per conoscere da vicino una delle realtà più importanti del territorio impegnata in numerosi servizi per la collettività. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana. Si comincia sabato 9 settembre al Teatro Scipione Ammirato, alle 21.30, con il gruppo teatrale Piccoli attori in gioco che porteranno in scena "Il Piccolo Principe". Direzione e regia a cura di Nicola Pannocchi. Domenica 10 settembre si comincia con la messa dei volontari e poi dal pomeriggio sarà tutta una festa in piazza della Repubblica e nel centro storico con i bambini che saranno protagonisti. La prima attività è “Giochi senza soccorso“. Per partecipare basterà presentarsi alle 15.30 per la creazione delle squadre. Per maggiore informazioni e iscrizioni rivolgersi a Lorenzo (Pinki), Giorgia o Sara. In piazza della Concordia sarà poi allestita la “Partita di scacchi su scacchiera 4x4“, gioco libero su scacchiera gigante, con inizio alle 17.30. Iscrizione gratuita (massimo 20 persone).

Non mancherà poi la musica con il dj set di Giova che "ha il potere di unire le persone, di farci sentire vivi e di portarci in luoghi lontani senza muovere un passo". In piazza arriva anche Tom Collins, il gruppo, composto da due chitarre acustiche, vocalist e cajon, spazia tra vari generi musicali, dalle canzoni che hanno fatto la storia della musica a quelle più radiofoniche di oggi. Durante tutto il pomeriggio ci sarà anche lo sbaracco dei commercianti, un mercatino per le vie del paese e un goloso punto ristoro.