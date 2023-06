Festa della Repubblica I 178 nuovi cittadini empolesi hanno ricevuto la Costituzione

EMPOLI

Una cerimonia semplice ma di grande valore per chi l’ha vissuta da ’invitato’. Ieri mattina in occasione della Festa della Repubblica al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli è stata consegnata una copia della Costituzione a tutte le nuove cittadine e a tutti i nuovi cittadini empolesi. Nella comunità cittadina hanno fatto ingresso 178 persone che, dal primo maggio 2022 al 3 maggio 2023, hanno acquistato la cittadinanza italiana: ben 68 sono nati in Italia e di questi 51 a Empoli, ma nonostante siano nati nel territorio italiano hanno dovuto fare il percorso per il riconoscimento della cittadinanza esattamente come chi ha vissuto gran parte della propria vita in un altro Paese. A portare loro il saluto dell’amministrazione e a dare loro il benvenuto, il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, e il presidente del Consiglio comunale, Alessio Mantellassi. "Questa iniziativa - ha esordito il sindaco – è un appuntamento fisso per la nostra comunità: quando decidemmo qualche anno fa di organizzarlo sembrò una cosa molto naturale. Il 2 giugno è la Festa della Repubblica e credo vada onorata guardando al futuro, non solo alla storia. I nuovi cittadini italiani residenti a Empoli sono 178, un numero significativo se si pensa che la nostra è una comunità di poco meno di 50mila abitanti. In Italia si dà pochissima importanza all’aspetto demografico e continuiamo a vivere in un tempo in cui pensiamo che il fenomeno dell’immigrazione sia un’emergenza. Dobbiamo smettere di trattare questo tema come un’emergenza. Spero che la Festa della Repubblica possa far crescere la consapevolezza che è la storia della Repubblica a indicarci che questa è la direzione da seguire".

"Provo commozione e felicità – ha aggiunto Mantellassi – pensando a ciascuno e ciascuna di voi e ricordando l’emozione che ho provato quando, a 18 anni, ho ricevuto la Costituzione dall’amminsitrazione comunale. La Costituzione è il nostro testo fondamentale, quello che ci unisce tutti".