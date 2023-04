Festa della Liberazione tra corone d’alloro e attrazioni in città

L’amministrazione comunale celebra la Festa della Liberazione con un corteo che partirà alle 10 da piazza Amendola cui seguirà, alle 11, la deposizione di una corona di alloro in piazza XX Settembre. Interverranno il sindaco Alessio Spinelli, l’associazione Fucecchioèlibera e l’Anpi. Cerimonia, ma anche festa. Anche quest’anno sarà un 25 aprile all’insegna dei sapori tipici toscani quello che invaderà le vie del centro. Torna infatti la Fiera del Gusto, organizzata dalla Pro Loco e giunta alla sua diciassettesima edizione. A partire dalle 9 stand di prodotti tipici locali saranno allestiti in piazza Montanelli e proporranno ai visitatori generi alimentari di prima qualità con particolare interesse per gli antichi sapori e le tradizioni culinarie. E torna la tradizionale Contesa del Branca, a cura delle Contrada Porta Raimonda. Una giornata pensata e dedicata alle famiglie dove i protagonisti saranno i sei rioni della contrada che si sfideranno nella corsa sui ciuchi montati a pelo.