Festa della Liberazione L’Anpi si mobilita

Il 25 aprile è alle porte, le sezioni Anpi del territorio sono già in mobilitazione. Quella di Montelupo Fiorentino invita tutti alle 10 al Cimitero dell’Ambrogiana per un omaggio alla tomba di Guido Guidi, volontario per la libertà caduto in combattimento. Alle 11 ci si sposta alla lapide in piazza Salvo d’Acquisto per poi proseguire verso il piazzale dei Continenti per i saluti istituzionali. Prima del pranzo partigiano, lo spettacolo a cura della compagnia Blanca Teatro "Conosci i fratelli Cervi?". Anche a Cerreto Guidi le Celebrazioni per il 78°anniversario della Liberazione punteranno alla trasmissione ai giovani del valore della lotta per la conquista della libertà e della giustizia, con la deposizione delle corone commemorative su lapidi e monumenti. Appuntamento alle 10,15 in piazza 23 Agosto a Stabbia, alle 10.45 alla Chiesa di San Bartolomeo di Gavena, alle 11 tutti a Bassa e ancora l’omaggio alla lapide di via Vittorio Veneto, al monumento di piazza Vittorio Emanuele e a quello della scuola elementare di Lazzeretto.