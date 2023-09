Festa del Volontariato a Montespertoli: Solidarietà al Centro

L’ampio ventaglio del volontariato di Montespertoli torna a contarsi e arriverà in piazza il prossimo 7 ottobre per la grande festa annuale, che ha appena ottenuto il patrocinio del Comune. Il sindaco Alessio Mugnaini parla di risorsa sempre più importante, e preziosa, per la ‘capitale’ del Chianti. E come tale si è palesata durante il lockdown della primavera 2020 e più in generale negli anni del Covid. Tornare a contarsi significa questo: sono nell’ordine delle diverse centinaia, su una popolazione di circa 13.500 abitanti, i volontari di Montespertoli, a vario titolo. Si spazia dal settore socio-sanitario, ai circoli, alla cultura. E’ una realtà vasta, diffusa, capillare sul territorio, che negli ultimi quattro anni ha dimostrato per intero tutto quanto il suo valore.

Lo si comprenderà ancora più a fondo sabato 7 ottobre quando si terrà appunto la Festa del volontariato intitolata “"Montespertoli per la solidarietà, mettiamoci in gioco“, in piazza del Popolo e presso il Parco Urbano lungo la Volterrana Nord. Un fine settimana dove si potranno apprezzare tutte le diramazioni nei disparati settori delle associazioni del paese. Spicca subito l’essere imprescindibile del settore socio-sanitario e la domanda di patrocinio, accolta dal Comune, è stata del Gruppo Fratres. Chiaramente, c’è l’oggi e c’è il domani dove la necessità di avere nuovi volontari sarà sempre presente: anche a questo, a sensibilizzare cioè, serve la festa. In quella settimana la giunta Mugnaini scenderà nei dettagli di questo nuovo appuntamento con il volontariato, considerato come il fiore all’occhiello di questo scorcio di Chianti. Nel nome della solidarietà.

A.C.