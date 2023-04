Festa del Primo Maggio Maxi corteo per i diritti fra carri allegorici e momenti di confronto

Il principale sarà probabilmente quello di Empoli, tradizionalmente sentito e partecipato. Lunedì si festeggia il Primo Maggio e come al solito non mancheranno le iniziative organizzate dai sindacati, a cominciare dai cortei. In un momento in cui si parla di salari bassi e precariato, ma anche della difficoltà delle aziende nel reperire personale qualificato, la festa dei lavoratori assume una valenza particolarmente significativa. Quasi tutti i Comuni del territorio organizzeranno eventi e momenti di confronto, con ospiti di caratura regionale e nazionale. A Empoli ci sarà la vicesegretaria della Cgil Gianna Fracassi, che chiuderà il corteo con il tradizionale comizio finale dopo l’intervento di Marco Biagini della Cisl Firenze-Prato.

Il lungo serpentone si ritroverà come ogni anno alle 9.30 in piazza Don Minzoni, dopodichè il corteo attraverserà le vie cittadine accompagnato dal suono della Zastava Orkestar passando da via Roma, piazza della Vittoria, via Carrucci, via Fratelli Rosselli, via Bonistalli, piazza Gramsci, via Tinto da Battifolle. E poi di nuovo da piazza della Vittoria, via Roma, via del Papa, via Ridolfi, via del Giglio e Canto Guelfo per poi concludersi in piazza Farinata degli Uberti. Per permettere lo svolgimento della manifestazione, che prevede anche la presenza di carri allegorici, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di modifica a sosta e viabilità. Gli interventi di Biagini e Fracassi sono attesi a cominciare dalle 11,30 in piazza della Vittoria.

A Castelfiorentino, invece, il ritrovo sarà alle 9 in piazza Gramsci, mentre il corteo partirà alle 9,30 accompagnato dal suono della Filarmonica Verdi. Alle 10,30 è previsto l’arrivo in piazza delle Fiascaie dove ci sarà il saluto del sindaco Alessio Falorni. A seguire il comizio conclusivo di Nicola Piazzini della Rsu Funzione Pubblica Cgil Firenze. Si arriva così a Certaldo, dove il corteo del Primo Maggio partirà da piazza della Libertà. Il ritrovo è fissato alle 9,30, mentre la partenza per le vie cittadine è prevista intorno alle 10,15. A seguire, alle 11, il saluto del sindaco Giacomo Cucini ed il comizio di Silvana Felice della Filcams Cgil di Firenze. Insieme a lei ci sarà anche Walter Marini della Fiom Cgil di Firenze-Prato-Pistoia.

Sempre in Valdelsa altri due appuntamenti da non perdere sono a Gambassi Terme e a Montaione. Nella cittadina termale si comincia alle 7 con Cantamaggio per le vie del borgo, mentre alle 9,30 ci sarà il Primo Maggio in piazza Roma: a seguire il saluto del sindaco Paolo Campinoti ed il comizio di Alberto Gheri della Rsu Slc Cgil di Firenze-Prato-Pistoia. A Montaione si parte invece alle 8,30 con il ritrovo in piazza Gramsci: prevista la partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di garofani al monumento ai Caduti davanti al Comune. Alle 10 l’arrivo presso il Teatro del Popolo, saluto del sindaco e dello Spi Cgil di Montaione e comizio conclusivo di Daniele Cecconi della Slc Cgil Firenze-Prato-Pistoia. Alle 11 Servizio Musicale a Villa Seren, mentre alle 11,30 deposizione di una corona al Cimitero del Capoluogo. Infine a Fucecchio ritrovo in piazza XX Settembre alle 10:30, poi la partenza del corteo per le vie cittadine con la Filarmonica "Mariotti". Alle 11:30 in piazza Montanelli, saluto del sindaco Alessio Spinelli e comizio conclusivo di Fabio Berni della Segreteria Cgil Toscana.

Tommaso Carmignani