Festa del pensionato e un’estate in compagnia

EMPOLI

Musica, balli e l’occasione per parlare delle terza età e dei servizi ad essa dedicati. Si terrà oggi, alle 15, alla casa del popolo di Cortenuova, la Festa del pensionato a cura dello Spi Cgil Empolese “Bruno Trentin” e dell’Auser Empoli Filo d’Argento. L’iniziativa, con il patrocinio del comune di Empoli, sarà aperta dal saluto dell’amministrazione, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali, Valentina Torrini. Seguiranno gli interventi di Silvano Pini, segretario Spi Cgil Empolese, e di Nicola Tani, presidente Auser Empoli Filo d’Argento. Il pomeriggio, a ingresso libero, proseguirà con musica e danze con Claudio & Creme Caramel, e alla fine spettacolo e rinfresco per tutti.

La festa del pensionato è solo una delle varie attività in programma quest’estate organizzate dall’Auser Filo d’Argento Empoli, che conta circa 400 tesserati. Proseguono infatti le domeniche danzanti a La Vela di Avane con musica dal vivo di gruppi locali. Tre volte alla settimana, nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, negli spazi di via Lavagnini, si può giocare a tombola in compagnia.

Oltre ad organizzare e promuovere attività ricreative e di svago l’associazione empolese è impegnata ad offrire aiuto e sostegno ad anziani soli o non autosufficienti. Tra i servizi particolarmente utili c’è la spesa a domicilio di cui beneficiano circa 35 famiglie sul territorio. "Tutti i lunedì mattina – spiega Rossano Lazzeri, vice presidente dell’Auser Empoli – chiamiamo le persone interessate al servizio, martedì facciamo la spesa e la portiamo a domicilio con i nostri mezzi insieme a quelli della Misericordia e delle Pubbliche Assistenze". Sempre i volontari dell’Auser sono disponibili anche per il servizio di accompagnamento a visite mediche o per il ritiro di farmaci in farmacia. "La persona ci contatta qualche giorno prima e uno di noi va a prenderla a casa e la riporta appena conclusa la visita o la commissione". Inoltre c’è il ’telefono amico’: si tratta di un filo diretto con persone che non possono uscire o che non hanno una rete familiare o persone con cui scambiare qualche parola. I soci dell’Auser corrono in aiuto. "Sono una trentina le persone che un paio di nostri soci chiamano durante settimana per fare una chiacchierata. Anche questo è un servizio che portiamo avanti con piacere". E poi ci sono le tradizionali gite giornaliere o i soggiorni più lunghi: a settembre è già in programma quello in Calabria a San Giovanni e sullo Ionio.

i.p.