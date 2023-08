Festa dei trattori all’Apparita

Tradizione agricola ed iniziative in natura. Si festeggia la vita contadina nella Città del Genio. Il Circolo della località Apparita, nel Comune di Vinci, si prepara alla terza edizione della Festa dei Trattori d’epoca che si svolgerà il prossimo 27 agosto dalle 8 alle 18. L’evento - che ha ottenuto il patrocinio del Comune - comporterà il divieto di sosta e la chiusura dell’intero tratto di via Martello per tutta la durata della manifestazione. In programma alle 10.30 la sfilata dei trattori con sosta aperitivo all’azienda agricola Santa Barbara, alle 13 il pranzo con i trattoristi al Circolo dell’Apparita e nel pomeriggio si potrà partecipare all’aratura. Per informazioni e prenotazioni: 339 8688406.