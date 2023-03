Ferruccio Busoni Visite alla casa museo nel fine settimana

EMPOLI

Ultimo giorno utile, oggi, per prenotare la visita alla Casa Museo Ferruccio Busoni di Empoli, che aprirà le proprie porte sabato e domenica in quanto protagonista anche quest’anno dell’iniziativa le "Case dei Personaggi illustri italiani". L’evento è promosso dall’associazione Nazionale Case della Memoria che ha lanciato l’invito a tutte le "Case" a unirsi idealmente per valorizzare la memoria del passato. Uno dei ‘Grandi’ per la nostra città è proprio il musicista e compositore Ferruccio Busoni che in quella ‘Casa’ nacque il 1° aprile del 1866.

La prenotazione può essere effettuata chiamando il numero telefonico 0571 711122 o scrivendo una email a [email protected] L’ingresso è gratuito. In entrambi i giorni il museo sarà aperto dalle ore 16 alle 19, con visite guidate per piccoli gruppi per un massimo di dieci persone, ogni trenta minuti. Oltre a numerosi documenti, materiali di interesse musicologico e foto d’epoca, nelle sale espositive è visibile anche un busto in marmo del musicista, realizzato dello scultore Bruno Antonini nel 1958 e un pianoforte sul quale il celebre virtuoso era solito suonare durante i suoi soggiorni empolesi.