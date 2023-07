Ferrovie tira dritto con il progetto Lavori pronti a partire nel 2024 La sentenza è attesa entro l’anno

"Legittimo che i residenti si appellino al Tar, ma finché non ci sarà una sentenza, Rfi andrà avanti". Bocche cucite, nessun commento dagli uffici di Rete Ferroviaria Italiana ma il succo della questione è che "non è pensabile bloccare un’opera così importante finché il tribunale non si sarà pronunciato". Ogni presa di posizione, al momento, è prematura anche se l’azienda tiene a precisare che in questo caso, come per ogni opera pubblica che si rispetti, nulla è stato lasciato all’improvvisazione.

Sono stati portati avanti tutti i passaggi necessari tra incontri, procedure formali, autorizzazioni, conferenze di servizio: il progetto è stato avallato da tutti gli enti coinvolti. I nulla osta ci sono, le procedure burocratiche per partire con i lavori sono state ottenute. Adesso, la palla al Tar. Il giudice dovrà convocare l’udienza, potrebbero volerci tre o quattro mesi.

"L’auspicio è che entro la fine dell’anno la faccenda si sbrogli", dicono i tecnici ingaggiati dal Comitato. A proposito di tempistiche, se del cantiere si parla, la data di scadenza per la fine dei lavori guarda al 2026. Ma già a cavallo tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024 le opere dovrebbero partire. Da qui ai prossimi 4 anni, insomma, se il Tar dovesse respingere il ricorso presentato dal Comitato dei residenti, il raddoppio del binario Empoli-Granaiolo diventerà realtà.

L’ultimo step in ordine di tempo è stata l’assegnazione dell’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione del cantiere vero e proprio a un consorzio di imprese. L’appalto, del valore di 148 milioni di euro, comprende una progettazione esecutiva della durata di 180 giorni e lavori per circa 1600 giorni.

"Nel frattempo non staremo con le mani in mano - conclude Gaccione del comitato -. Continueremo a incontrare le amministrazioni comunali di Empoli e Castelfiorentino senza aspettare l’esito del ricorso. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a cui abbiamo manifestato le nostre perplessità, ci ha confermato l’impegno a garantire che il progetto risulti il meno impattante possibile nei confronti dei cittadini delle frazioni che si affacciano sulla ferrovia". In questa partita l’ultima carta da giocarsi, ora, è il Tar.

