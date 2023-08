Ferragosto nel ricordo di Mauro La Rai a casa della famiglia Carboni "Uniti, ma la sua assenza si sente"

C’è chi griglia e chi sporziona, chi versa il vino e chi taglia il pane. In tredici a tavola - contro ogni scaramanzia - per festeggiare il Ferragosto nel segno della tradizione. La troupe televisiva di Rai Uno si è unita alla cena organizzata dalla famiglia Carboni di Cerreto Guidi. Un modo per raccontare il Ferragosto italiano, dalla Romagna alla Campania passando per la Toscana e fermandosi, appunto, nell’Empolese Valdelsa. Ai microfoni del programma "Estate in diretta" condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, Giovanna Carboni ha aperto le porte di casa sua per raccontare il Ferragosto di una famiglia come tante.

Giovanna padrona di casa, ha introdotto la sua famiglia formata da Christian, l’ultimo nato con i suoi 23 mesi alle bisnonni Antonietta di 78 anni e Liviana di 92 primavere. "In menù – racconta – salsicce alla brace e insalata di pomodori colti nel campo, e dopo la grigliata una bella tombola tutti insieme". Intorno alla stessa tavola ci sono più generazioni, la mamma Antonietta di 77 anni, la nonna Liliana di 92 anni, i cugini e i nipoti più piccoli: se ci fosse stata una torta sarebbero state 641 le candeline da soffiare, tanti sono gli anni sommati, di tutti i componenti della famiglia. Ma c’è anche una sedia vuota, intorno alla tavola dei Carboni. E’ quella di Mauro Cordeschi, figlio di Giovanna, scomparso la notte del suo 28esimo compleanno, il 27 ottobre del 2017.

Il giovane, originario di Stabbia si trovava a bordo della sua auto, con alcuni amici, a Querce di Fucecchio: la sua auto per evitare l’impatto con dei cinghiali finì fuori strada. Mauro morì in ospedale, per le ferite riportate. Con un espianto multiorgano riuscì a salvare 10 vite. E dell’importanza del dono, la "mamma coraggio" aveva già parlato nel programma Rai "Oggi è un altro giorno" toccando il cuore di tante altre mamme che hanno vissuto la sua stessa tragedia.

"Quest’anno il Ferragosto ha un sapore speciale - ha raccontato Giovanna Carboni - Ho coronato il mio sogno più grande: intitolare un giardino al mio Mauro". E non uno qualsiasi, ma quello frequentato dal giovane, uno spazio che lui amava e viveva con gli amici. L’intitolazione si è tenuta a giugno lungo via del Ponte, grazie all’impegno del Comune di Cerreto Guidi, in collaborazione con Aido. "Siamo uniti, oggi più che mai ma la sua assenza si sente - ha ricordato in tv Carboni - Mauro ci rallegrava le giornate. A Ferragosto si divertiva a gonfiare palloncini e fare gavettoni. Finivamo sempre tutti bagnati. Tempi che non torneranno più ma che teniamo stretti stretti al cuore".

Ylenia Cecchetti