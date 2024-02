FdI, scontro e polemiche: "Chi non appoggia Campinoti valuti strade alternative"

Missione numero uno: mettere ordine e fare chiarezza. Sono stati giorni convulsi per il centrodestra, alle prese con la scelta del candidato sindaco. La decisione ricaduta su Simone Campinoti, presidente del gruppo Ceam ed ex Italia Viva, ha sollevato la rivolta di Andrea Poggianti, capogruppo di FdI in Consiglio. "La scelta di Campinoti non è casuale, ma frutto della convergenza di tutte le forze di centrodestra che si sono confrontate al tavolo regionale – puntualizzano il presidente provinciale di FdI, Claudio Gemelli e la responsabile empolese del partito, Francesca Peccianti –. Campinoti è un imprenditore empolese che conosce i problemi del territorio dove è nato e lavora, evidentemente deluso dal partito da cui proviene e che ha lasciato, ma altrettanto deluso, dai risultati della giunta Barnini". Gemelli e Peccianti rispediscono al mittente le accuse sottolineando che lo stesso Campinoti "si è reso disponibile a mettersi in gioco con un programma di centrodestra, improntato a tutti i temi cari alla coalizione, quali il lavoro, la sicurezza e la lotta al degrado, l’impresa, la lotta agli sprechi, programma su cui lo stesso sta lavorando di concerto al nostro partito". Lo strappo con Poggianti a questo punto pare insanabile.

"Prive di fondamento e gravi le affermazioni di chi non perde occasione per descrivere Campinoti come espressione della sinistra. Tutt’altro – insistono Gemelli e Peccianti – Stiamo assistendo a polemiche e dichiarazioni del tutto unilaterali, che non sono espressione di FdI, ma, anzi, sono contrarie alla linea politica del suo partito. È legittimo se c’è qualche esponente del centrodestra che non voglia appoggiare Campinoti, ma allora lo deve fare con la necessaria chiarezza valutando di percorrere strade autonome".