Farmacie Aperte a Empoli, Montelupo, Montespertoli, Fucecchio e Certaldo Farmacie aperte in Empoli, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Fucecchio e Certaldo. Orari e indirizzi: Comunale 2 in Via Sanzio, 197; Farmacia.Montelupo a Fibbiana in Via Grieco, 64; Picca Dr. Cesare Picca in Piazza del Popolo, 26; Farmacia Lupi in Viale Buozzi 94; Comunale di Certaldo in Viale Matteotti, 195; Venturi in Piazza Kennedy, 15.