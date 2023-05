Farmaci a domicilio Operativo il servizio

Basta un sms ed è fatta. Semplicissimo. E soprattutto molto utile, specialmente se si è a casa da soli, impossibilitati a muoversi o senza qualcuno che possa andare in farmacia al posto nostro. Arriva sul territorio un servizio importante. E arriva dalla farmacia comunale di San Pierino che ha deciso di rendere operativo un nuovo servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio sul territorio comunale. Un a novità pensata per venire incontro alle esigenze dei cittadini e che sarà importante specie per le persone anziane che vivono sole o che sono ammalate. Ma sarà, comunque, importante per tutti.

Per prenotare il prodotto che interessa – si apprende dalla nota sul sito del Comune – occorre inviare sms al numero 347 1735274. Per maggiori informazioni e dettaglia sul funzionamento e sui tempi di consegna del servizio è possibile rivolgersi direttamente alla farmacia in via Sanminiatese 8A oppure chiamando il numero 0571 261373.